Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова

17 сентября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский продюсер и политик Андрей Разин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой помиловать актера Павла Устинова, который ранее был осужден на 3,5 года колонии общего режима.
 
Разин как член Общественной Палаты Союзного государства и заслуженный артист Республики Крым обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о помиловании актера. Продюсер попросил Владимира Путина дать Устинову возможность быть на свободе, поскольку то, что с ним может произойти в тюрьме – "угробит его жизнь".
 
По словам Андрея Разина, все актеры присоединяются к его словам и поддерживают своего коллегу. Общественный деятель добавил, что люди возмущены таким суровым приговором. Он также считает, что наказание должны нести "организаторы беспредела", а не молодые ребята. Разин попросил президента России обратить внимание на данную ситуацию и проявить гуманность.
 
Напомним, 24-летний Устинов является начинающим актером, бывшим студентом Высшей школы сценических искусств. 3 августа он был задержан в рамках акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы и обвинен в нападении на бойца Росгвардии. Старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, который якобы нарушал общественный порядок и являлся активным участником массовых беспорядков. Актер сопротивлялся, вследствие чего Лягин получил вывих плеча. Павел вину отрицает.
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)17 Сен 2019 в 6:08 PDT

ЕТ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк лечилась в апреле и после…

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан