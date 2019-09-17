Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова

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17 сентября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский продюсер и политик Андрей Разин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой помиловать актера Павла Устинова, который ранее был осужден на 3,5 года колонии общего режима.

Разин как член Общественной Палаты Союзного государства и заслуженный артист Республики Крым обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о помиловании актера. Продюсер попросил Владимира Путина дать Устинову возможность быть на свободе, поскольку то, что с ним может произойти в тюрьме – "угробит его жизнь".

По словам Андрея Разина, все актеры присоединяются к его словам и поддерживают своего коллегу. Общественный деятель добавил, что люди возмущены таким суровым приговором. Он также считает, что наказание должны нести "организаторы беспредела", а не молодые ребята. Разин попросил президента России обратить внимание на данную ситуацию и проявить гуманность.

Напомним, 24-летний Устинов является начинающим актером, бывшим студентом Высшей школы сценических искусств. 3 августа он был задержан в рамках акции протеста на Пушкинской площади в центре Москвы и обвинен в нападении на бойца Росгвардии. Ст арший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, который якобы нарушал общественный порядок и являлся активным участником массовых беспорядков. Актер сопротивлялся, вследствие чего Лягин получил вывих плеча. Павел вину отрицает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)17 Сен 2019 в 6:08 PDT