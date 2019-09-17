В Керчи на ржавых мусорных баках и прогнивших трубах расклеили цитаты из Библии

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17 сентября 2019, 16:35 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

фото: Server Amzayev / globallookpress.com

В Керчи неизвестные пытаются обратить внимание жителей на цитаты из Библии. На территории крымского города расклеили листовки с небольшими выдержками из Священного Писания, информирует издание «Аргументы недели – Керчь».

Материалы появились на ржавых мусорных баках, прогнивших трубах и старых скамейках.

В процитированном материале отмечается, что городские правила благоустройства трактуют поклейку объявлений вне специально отведенных для этого мест как нарушение, которое наказывается штрафом.

Ранее сообщалось, что на керченском судостроительном заводе «Залив» планируется заложить два первых российских вертолетоносца.