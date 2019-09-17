В каких сферах российской молодежи сложно построить карьеру?

//Общество 13+

17 сентября 2019, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Россияне уверены, что современным молодым людям сложно добиться карьерных высот в политике, бизнесе и на государственной службе. При этом молодежь оказалась больше уверенна в своих силах, чем представители старшего поколения.

«Сложнее молодежи, согласно опросу, строить карьеру в сфере бизнеса (77%), государственной службы (73%) и политики (73%)», - рассказали во ВЦИОМ. Лишь 13% молодых людей видят для себя препятствия в этих сферах. А самыми скептически настроенными оказались россияне в возрасте от 45 до 59 лет (27%).

При этом наиболее комфортными для карьерного роста респонденты сочли творческие профессии и профессии, связанные со спортом, передаёт РИА Новости.