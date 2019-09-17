Нарышкин рассказал, что для российских разведчиков важнее наград

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во вторник, 17 сентября, в рамках беседы с представителями средств массовой информации рассказал, что для российских разведчиков важнее наград.

Нарышкин сделал заявление в рамках выступления в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" на круглом столе по истории сотрудничества разведки и науки в атомном проекте СССР, посвященном 70-летию испытания первой советской атомной бомбы.