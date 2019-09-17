Эксперты объяснили, почему ограничения по продаже алкоголя не влияют на потребление

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17 сентября 2019, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В правительстве поддержали идею депутатов о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, находящихся в жилых домах, как сообщает «Коммерсант».

Эксперт Вадим Дробиз заявил в эфире НСН, что из-за новых ограничений реализации спиртного люди не станут меньше потреблять алкоголь: "К потреблению это вообще никакого отношения не имеет. Ни количество торговых точек, баров, кафе или магазинов, ни время работы этих точек, ни ограничение продаж в выходные дни".