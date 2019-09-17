На пермской эспланаде прошла большая дегустация

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17 сентября 2019, 15:36 [«Аргументы Недели. Пермь», Виталий Кокшаров ]

На минувшей неделе в Перми работали 4 ярмарки. Две ярмарки работали в Закамске, еще одна - на площади Дружбы. А самой масштабной стала ярмарка «Большая пермская дегустация», которая прошла в выходные на эспланаде.

В рамках «Большой пермской дегустации» можно было приобрести продукты пермских производителей, на кулинарных мастер-классах приготовить здоровую и вкусную еду, а в гриль-зоне прошли дегустации овощей, сыров, колбасок, мяса.

Одним из главных событий мероприятия стало приготовление 100 литров борща, который все желающие могли попробовать бесплатно. Также работал эколекторий, юные гости ярмарки рисовали комиксы и участвовали в кулинарных мастер-классах. Большую городскую ярмарку посетил глава Перми Дмитрий Самойлов. Он отметил на своей странице в Instagram: «Эспланада заиграла новыми красками – гастрономическими. Считаю, что это очень удачный формат, при котором выигрывают все: и производители, и жители, которые могут приобрести свежие мясные продукты».

Ярмарка была организована администрацией Перми совместно с министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Пермской торгово-промышленной палатой. Такие ярмарки – еще одна возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются предпринимателям бесплатно на основании заявления в Пермский центр бизнеса.

Получить информацию о дате и месте проведения ближайших мероприятий, уточнить, как принять в них участие, можно по телефону 8-919-454-10-64.