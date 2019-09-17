Благоустройство пермских дворов - под контролем депутатов

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17 сентября 2019, 15:38 [«Аргументы Недели. Пермь», duma.perm.ru ]

Благоустройство дворов находится на особом контроле депутатов Пермской городской Думы. Сегодня депутаты продолжают приемку работ по обустройству придомовых территорий в своих округах.

Заместитель председателя Пермской городской Думы, депутат по избирательному округу №21 Алексей Грибанов проверил работу подрядчиков на территории детского сада №134. Также в этом году в округе во дворе дома по ул. Макаренко, 36 появился новый тротуар, по соседству на ул. Макаренко, 44 уложен асфальт, обустроены парковочные карманы и бордюры, ведутся работы по благоустройству на ул. Макаренко, 40 и ул. Ушинского, 3.

- Основная проблема, которая волнует жителей, – это как раз дворы, им хочется жить в красивом и ухоженном месте. Не случайно на решение именно этой задачи направлен национальный проект «Жилье и городская среда», – отметил Алексей Грибанов.

В округе депутата Александра Филиппова во дворе дома по ул. Бенгальской, 20 установили современный игровой комплекс, уложили асфальт и тротуар, появилась парковочная зона. По депутатской программе благоустройства во дворе дома на ул. Томской, 32 заасфальтирована дорога, отремонтирована уличная лестница.

Александр Филиппов отметил, что благоустройство дворовых территорий осуществляется также в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Вместе с ТОС и жителями мы определяем первоочередные места, где нужно провести работы, и заходим с разными программами, – подчеркнул Александр Филиппов.

В округе депутата Алексея Оборина завершены работы во дворах по ул. Таборской, 14 и ул. Солдатова, 1.

- В 2019 году в округе были проведены работы в 14 дворах. Мы стараемся подходить к задачам комплексно, чтобы отремонтировать не один тротуар, например, или дорогу, а сразу приводились в порядок дорога, тротуар, парковочные карманы, подходы к подъездам и детские площадки, - отмечает депутат.

В 2019 году благодаря федеральному финансированию объём проводимых в крае работ по благоустройству вырос. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Прикамье преобразится 600 объектов, в том числе 460 дворов и 130 общественных территорий. Активное участие жителей позволяет органам власти оперативно и своевременно реагировать на возможные нарушения со стороны подрядных организаций.

Всего в этом году в Перми будет отремонтировано 207 дворов. Программы благоустройства, действующие в Прикамье, рассчитаны до 2022 года.