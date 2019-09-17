Праздник, объединяющий молодых

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17 сентября 2019, 15:38 [«Аргументы Недели. Пермь», duma.perm.ru ]

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в фестивале UniverCityFEST, прошедшем на территории главного корпуса Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Открытие фестиваля было приурочено ко дню рождения учебного заведения.

UniverCityFest - это открытый городской фестиваль, итог творчества активных студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников педагогического университета. В программу вошли интерактивные площадки, мастер-классы и тренинги, handmade-ярмарка, образовательные и творческие программы. Отдельный блок был посвящен экологии, борьбе с загрязнением окружающей среды и концепции «Zero Waste» («Ноль отходов»), которая предусматривает сокращение количества мусора путем многоразового использования вещей.

Также в рамках мероприятия прошли официальное открытие музея «История Пермского учительства» и концерт «PLAYCOVERBAND», были организованы точки сбора старой одежды и свободного обмена прочитанными книгами, или бук-кроссинга, созданы арт-инсталляции из пластиковых крышек.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин отметил важность подобных мероприятий:

- Это прекрасный праздник, объединяющий молодежь, будущих педагогов. Я искренне надеюсь, что выбор профессии ребята сделали осознанно. Мы доверяем им будущее нашего города и страны. У нас много совместных мероприятий, в этом году проходит «Исторический форум», не за горами и 300-летний юбилей родного города!