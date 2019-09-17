В разных районах Перми открылись новые мини-стадионы и другие спортивные объекты

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17 сентября 2019, 15:40 [«Аргументы Недели. Пермь», duma.perm.ru ]

На минувшей неделе в Перми вступили в строй два дворовых мини-стадиона - на ул. Экскаваторной, 57 в Индустриальном районе и ул. Старцева, 5в в Мотовилихе. В их открытии приняли участие представители администрации района, депутаты Пермской городской Думы по округам, где расположены площадки: Василий Кузнецов, Сергей Захаров и Ирина Горбунова - а также творческие коллективы.

- Интерес к таким объектам очень большой и со стороны детей, и со стороны взрослых. Сама идеология развития спорта и приобщение к здоровому образу жизни – это осознанная пермяками необходимость, а наши дворовые мини-стадионы призваны создать для этого комфортные условия, – рассказал депутат Пермской городской Думы, координатор федерального проекта «Детский спорт» в ПФО, член Генерального совета партии «Единая Россия» Василий Кузнецов.

Депутат Сергей Захаров отметил, что сегодня для ребят созданы все условия, чтобы добиваться спортивных успехов:

- Есть современные материалы, современное оборудование и неравнодушные люди, которые переживают за молодое поколение, за здоровый образ жизни, и приходят к депутатам со своими идеями и предложениями. И я им очень благодарен за это!

Депутат Ирина Горбунова отметила, что устройство мини-стадионов является частью благоустройства дворов, и все больше горожан получают возможность в шаговой доступности заниматься спортом.

Кроме того, в Перми готов к работе новый спортивный стадион на базе школы №2 им. Татищева: оборудовано футбольное поле с прорезиненной беговой дорожкой, баскетбольная и волейбольная площадки. На прошлой неделе состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки на улице Пихтовой, 28а в микрорайоне Владимирский, в котором принял участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Напомним, что, согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель Прикамья должен регулярно заниматься спортом. Сейчас в регионе спортом и физической культурой регулярно занимаются около 900 тысяч человек, что составляет более 36% прикамцев. К 2024 году этот показатель планируется увеличить до 55%.

В Перми сформирована сеть дворовых мини-стадионов, всего их 44 во всех районах. Спортивные площадки круглый год дают возможность жителям заниматься более чем 20 видами спорта, на каждой из них работает дворовый тренер, который проводит занятия бесплатно.