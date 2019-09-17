В Перми по нацпроекту отремонтировано порядка ста дворов

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17 сентября 2019, 15:41 [«Аргументы Недели. Пермь», Елизавета Куриленко ]

В Перми завершается приемка придомовых территорий, отремонтированных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, в Мотовилихинском районе в этом году по нацпроекту было отремонтировано 20 дворов. На минувшей неделе состоялась приемка работ по благоустройству во дворах домов по улицам Свободы, 21, Сигаева, 6, Восстания, 8. Здесь провели работы по обустройству тротуаров, парковочных карманов, асфальтированию проездов, установили лавочки и урны. Ремонт тротуаров на придомовых территориях велся с учетом потребностей маломобильных жителей.

- Дворы, которые были отремонтированы в этом году, заметно изменились. Все работы проводились с учетом мнения жителей, которые на общих собраниях принимали решения, что они хотят видеть в своем дворе, контролировали процесс, - отметил глава администрации Мотовилихинского района Александр Хаткевич.

В Дзержинском районе в программе участвовало 25 дворов. На данный момент работы завершены в 22 дворах. Например, во дворах домов №79, 81, 86, 96 по улице Ленина, на Мильчакова, 30, 32, 34, Крисанова, 13, 15, 17.

- Благодаря программе пермяки получают благоустроенные дворы и совершенно другое качество жизни. Люди разных возрастов смогут больше времени проводить на придомовой территории, заниматься спортом, гулять с детьми. Безусловно, будем продолжать работы по благоустройству дворов в следующие годы, - прокомментировал глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.

В Свердловском районе в этом году привели в порядок территории около 60 многоквартирных домов. На сегодняшний день завершены работы в 47 дворах. Как сообщили в администрации Свердловского района, в этом году двор дома №88 по Комсомольскому проспекту был отмечен на фестивале «РябинаFEST». Здесь, помимо проведения стандартных работ по благоустройству, была установлена детская площадка.

В Индустриальном районе Перми благоустраивают 13 дворовых территорий, объединяющих 28 многоквартирных жилых домов. Во дворах отремонтировали проезды, тротуары, оборудовали парковки, установили новые скамейки и урны. На улице Левченко, 6 построили новую детскую площадку с игровым комплексом.

Активно включились в благоустройство своих дворов жители домов № 64, 66 и 68 по улице Космонавта Леонова. По федеральной программе здесь заасфальтировали проезды, тротуары, парковочные места, установили новые скамейки и урны. За счет средств собственников были дополнительно установлены горки, качели и другие элементы детской площадки.

Продолжается комплексное благоустройство придомовой территории, которая объединяет дома по улицам Советской Армии, 17, 21 и Баумана, 9, 11. В этом дворе будут отремонтированы тротуары, внутридворовые проезды, обустроены парковочные места для автомобилей. Завершить ремонт планируется к 17 сентября.

По словам главы администрации Индустриального района Александра Иванова, при благоустройстве дворов применяется комплексный подход, который уже смогли оценить жители, именно они следят за работой подрядчиков.

В поселке Новые Ляды завершены работы по ремонту дворов по улице Мира, 13, 15, 28 и 40-летия Победы, 20.

В Орджоникидзевском районе по муниципальной программе выполнены работы на 12 территориях, объединяющих 20 многоквартирных домов. Здесь отремонтированы дворовые проезды, тротуары, появились автомобильные парковки, установлены скамейки и урны, проведено озеленение, обеспечено освещение. В четырех дворах по отдельной программе установлены детские игровые и спортивные площадки. В начале сентября в рамках дополнительно выделенных бюджетных средств начались работы по обустройству контейнерных площадок для сбора мусора на 9 дворовых территориях.

Напомним, что в Перми реализуется сразу три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор. Это федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные программы «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». В 2019 году общее число благоустроенных по всем программам дворовых территории составит 435.

Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.

Пермяки могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе».