В Перми завершается сезон ремонта

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17 сентября 2019, 15:44 [«Аргументы Недели. Пермь», Виталий Кокшаров ]

В Перми идет приемка работ после завершения ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно, что в городе ремонтируются целые дорожные узлы, применяются новые технологические решения и комплексный подход – помимо покрытия проезжей части, на ряде объектов замена бортового камня, ремонт тротуаров, устанавливаются дорожные ограждения и искусственные неровности, восстанавливается освещение.

График ремонта дорог в этом году очень напряженный – большое количество объектов нужно было синхронизировать с раскопками сетевых компаний. Сейчас в городе активная стадия завершения ремонта как в центре, так и в отдаленных районах.

Так, комплексный ремонт проведен на всей развязке улиц Локомотивной, Энгельса и Малкова. На улице Малкова, которая стала первой остановкой главы Перми Дмитрия Самойлова в ходе объезда, для удобства пешеходов были расширены тротуары, на улице Энгельса перед перекрестком с Малкова организована дополнительная полоса для поворота налево, в результате было «расшито» традиционно узкое место. Также проведены работы по ремонту покрытия тротуарной и проезжей части, восстановлен газон, установлены гранитный бортовой камень, новые опоры освещения, нанесена дорожная разметка.

- Этот транспортный узел действительно очень важен для всего города, а в первую очередь для Дзержинского района. В результате обустройства новой полосы мы получили более эффективную организацию дорожного движения. С точки зрения трафика сейчас на этом перекрестке все стало более организованно. В течение пары недель подрядчик установит ограждение. На следующий год уже запланировали ремонт улицы Подлесной, поскольку там серьезная колейность, - отметил Дмитрий Самойлов.

По улице Луначарского на участке от Крисанова до улицы Клименко также завершается ремонт. Укладка асфальтобетона на проезжей части выполнена в полном объеме, закончено асфальтирование парковочных карманов на участке от Комсомольского проспекта до Клименко. Ведется обустройство плитки вдоль борта, также установлено ограждение на участке от Крисанова до Сибирской. На улице 25 Октября отремонтирована проезжая часть на участке от улицы Петропавловской до Пушкина.

Одна из масштабных строек этого года – развязка улиц Уральской и Крупской. В данный момент на объекте подрядчик занимается укладкой плитки на тротуарах, она будет более прочной по сравнению с прежней.

В ходе встречи Дмитрий Самойлов обсудил с подрядчиком сроки сдачи объекта и дал поручение закончить работы к 10 октября.

- Мы находимся на завершающем этапе реконструкции улицы. Сейчас ведутся работы по благоустройству, монтируются покрытие пешеходных зон и остановочные комплексы. Проделан большой объем работ в части структуры и изменения сетей, которые проложены под этими улицами, заменена контактная сеть, трамвайные пути, - отчитался главе Перми председатель правления строительной компании START CITY GROUP Александр Кашеваров.

Также в ходе инспекционного объезда глава города оценил дорожную обстановку на реконструируемом участке улицы Героев Хасана. Этот участок является «воротами города». Его реконструкция обеспечит беспрепятственное и безопасное движение транспорта вдоль всей протяженности улицы. Сейчас из-за масштабного ремонта движение здесь затруднено. Дмитрий Самойлов отметил, что схема организации движения нуждается в корректировке и поручил специалистам доработать ее, а подрядчику – ускорить работу:

- Подрядчику поставлена задача увеличить количество техники и рабочих до трех звеньев. В дальнейшем нужно будет максимально синхронизировать работы на участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта, чтобы те неудобства, которые сейчас есть для всех видов транспорта, не растягивались на длительный срок.

Как доложил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, на пересечении Героев Хасана с улицей Васильева установлены дополнительные блоки, которые не дают возможности повернуть налево, на перекрестке с Бродовским трактом изменен режим работы светофора и запрещен поворот налево. По поручению главы города руководитель дирекции ежедневно предоставляет отчет о ситуации.

Напомним, что в 2019 году масштабный ремонт дорог в Перми проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета. По этому проекту ремонтируется 25 дорожных объектов. Всего же по городу разными видами ремонта охвачено около 70 объектов. Это позволит повысить безопасность и скорость дорожного движения. А долгосрочная цель – увеличить долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.