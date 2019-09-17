Волочкова рассказала, что коты писают на ее балетные пачки

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17 сентября 2019, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

В соцсетях балерина написала, что ее питомцы всегда были неравнодушны к сценическим нарядам.

Как пишет сайт "Подмосковье Сегодня", некоторые коты прямо перед отъездом хозяйки на гастроли любят пометить балетные пачки...

«Почему-то все котики, которые у меня жили (а у меня всегда были белые коты), любили отдыхать на моих балетных пачках, может, понимая, что для меня это большая ценность, – признается Анастасия Волочкова. – А некоторые перед моим отъездом на гастроли, чувствуя, что я уезжаю, любили на них пописать. Многие котики немного мстительные. А какой характер у ваших питомцев?» - пишет Волочкова.