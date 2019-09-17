Минфин намерен запустить новую систему накоплений на пенсию с 2021 года

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17 сентября 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министерство финансов намерено запустить новую систему накопительных пенсий с 2021 года. Минфин разработал «гарантированный пенсионный продукт», который предполагает добровольное подключение россиян к отчислениям на будущую пенсию.

Цель новой системы — предоставить россиянам возможность сформировать за счет личных взносов дополнительные источники пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства.

Ведомство разместило уведомление о разработке новой пенсионной системы, документ опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов

«Гарантированный пенсионный продукт» (ГПП) - это рабочее название системы, - сообщает РБК.

Система предполагает добровольное подключение граждан к формированию накоплений на пенсию в негосударственных пенсионных фондах, а государство со своей стороны обязуется гарантировать их сохранность, а также предоставить налоговые льготы участникам системы (например, с их взносов не будет взиматься НДФЛ).

Власти обозначают, что у новой системы накопительных пенсий две важнейшие задачи — повысить размер пенсий и дать стране источники длинных денег.