Смайлик: День рождения лучшего друга

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17 сентября 2019, 14:47 [«Аргументы Недели», Елизавета ЧЕПЕЛЕВА ]

Смайлик. Фото: pixabay.com

Смайлик 19 сентября отмечает свой день рождения. Что скрывается за желтой улыбкой и какие факты она хранит в себе?



Мы не представляем сегодня своей жизни без интернета. Чашка кофе в руках, смартфон, в котором уже ждут социальные сети и лента новостей —вот образ человека 21 века. Всемирная паутина поглощает мир настолько, что становится не только местом получения информации, но средством для общения. Но как в виртуальном пространстве выразить свои эмоции? Как показать свои чувства сквозь экран гаджета? Это возможно благодаря простому средству — смайлику, который 19 сентября празднует свое день рождение. Он помогает нам выразить разные эмоции с помощью символов алфавита, цифр, знаков препинания.

Что означает смайлик? В 1982 году профессор Скотт Фалман стал первопроходцем. Его стараниями на виртуальной доске объявлений для сотрудников университета появилась комбинация из двоеточия, дефиса и скобки. Спустя несколько лет, в 2002 году, работники компании Microsoft, отыскали это уже историческое сообщение в архивах. Получается, что с момента первого использования «желтого человечка с огромной улыбкой» прошло уже больше тридцати лет.

Смайлик сердечко, который сейчас популярен — не единственное значение смайликов, существуют и другие.

Смайлики, означающие различные эмоции, сейчас очень популярны в интернете. С их помощью можно выразить грусть, счастье, даже слезы.

Есть:

смайлики "колобки". Смайлик в виде лица забавного человечка.

смайлики "эмоции котов". Мордочка кота с различными эмоциями.

смайлики "сердечки". Вырази свою любовь при помощи сердечек разной формы и цвета.

Эмоциональные смайлики. Для выражения различных эмоций.

Смайлики-действия. Их нужно использовать, когда хочешь показать, что ты делаешь в данный момент.

Смайлики-персонажи. Персонажи оживают на страницах твоих электронных писем.

И другие.

Любую эмоцию в сети можно выразить одной картинкой. Интересно, что самый древний на данный момент смайлик был обнаружен на поверхности глиняного горшка, изготовленного в 1700 годах до нашей эры. Его нашла в Турции группа археологов во главе с Николо Маркетти из Болонского университета.

Со смайликами связана одна очень интересная история. Что общего у литературы и графического рисунка в интернете? Оказывается, в 1969 году известный писатель Владимир Набоков предсказал его появление в одном из своих интервью: "Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографический знак, обозначающий улыбку, — какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скобку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос".

Смайлики из символов, оказывается, не самое интересное. Жители Индии в феврале 2012 года поставили рекорд. 3737 человек собрались вместе, составили улыбающееся лицо. Его диаметр составил 44 метра! В следующий раз россияне обязательно должны перебить индийцев. Если все жители соберутся — представляете, насколько масштабное зрелище получится? Залюбуешься!

Бесплатные смайлики в социальных сетях пользуются популярностью как у взрослых, так и у детей.

Смайлики картинки иногда сопоставляют с детской песенкой «Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. Забавные рожицы появились задолго до появления компьютеров и мобильных телефонов как разновидность тайной письменности в Древнем Китае. Но мы, конечно, глядя на них и зная наши современные виртуальные смайлики, никакого сходства не найдем. Однако эксперты в этой области утверждают, что они похожи.

Смайлики фото, например, на торте — явление привычное. А сладкие смайлики? Пробовали? Теперь любой, благодаря компании Haribo, может приобрести банку, «поднимающую настроение, в которой находится 75 фруктовых желтых человечков. Скорее в магазин!

Скачать смайлики можно через социальные сети. Смайлики «ВКонтакте», к слову, сейчас стесняются своими конкурентами — стикерами. Пользователи сейчас общаются в основном с их помощью. Стикеры больше, красочнее, поэтому они стали распространяться не только во «Вконтакте», но и в других социальных сетях.

«Курение вредит вашему здоровью». Эта надпись является неотъемлемым атрибутом пачки сигарет. А вот на упаковке таблеток экстази, известных в США под названиями White Smiley и Green Smiley, прижились смайлики. С ними и болеть не грустно!

Интересно, что самый древний на данный момент смайлик был обнаружен на поверхности глиняного горшка, изготовленного в 1700 годах до нашей эры. Его нашла в Турции группа археологов во главе с Николо Маркетти из Болонского университета. Получается, даже наши предки уже умели общаться без слов! С днем рождения, помощник, друг и верный товарищ! Свети как маяк на просторах сети и озаряй его пользователям путь! Ведь без тебя было бы очень трудно!