Эксперты рассказали, когда можно будет уйти в отпуск «онлайн»

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17 сентября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Инициатива об изменении правил ухода в отпуск в настоящий момент находится на рассмотрении Госдумы, как сообщает РБК.

Если учитывать новые правила, эта процедура станет для миллионов россиян более простой и быстрой. Однако для этого нужно выполнить ряд требований. Так, условия об электронном документообороте должны быть закреплены в трудовом договоре с работодателем, отмечает портал "Дни24".

Эксперт Екатерина Самраилова объяснила все нюансы данной инициативы в эфире НСН: "Понятно, что работодатель на первом месте, но вообще кадровая служба, либо служба департамента управления челресурсами формирует по каждому подразделению график отпусков. Это формируется в начале календарного года, чтобы отрегулировать выплаты по уходу в отпуск и по нахождению людей на рабочих местах".