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17 сентября 2019, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: МВД.РФ

Владимир Колокольцев примет участие в 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) в Ханое.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Ханой для участия в 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также добавила, что программой визита запланирована встреча с Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом. Об этом сообщает МВД.РФ.