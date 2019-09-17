Военнослужащий Росгвардии погиб на учениях под Смоленском

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17 сентября 2019, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Военнослужащий Росгвардии в понедельник, 16 сентября, погиб на учениях под Смоленском. В Центральном округе войск национальной гвардии сообщили, что двое росгвардейцев пострадали на маневрах под Смоленском, один из них скончался.

Подробности инцидента в Росгвардии не уточнили. Командование округа начало служебную проверку. Представитель военной прокуратуры Смоленского гарнизона сообщил, что ведомство также проводит проверку. По данным смоленского интернет-издания Readovka67, во время учений двоих военнослужащих бронетранспортер сбил на территории населенного пункта Жерновка. Пострадавший военнослужащий госпитализирован с легкими травмами.