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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Алиментщики под неусыпном оком

Нижегородские судебные приставы прибегли к силе божьей

17 сентября 2019, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В Управлении ФССП по Нижегородской области креативно подходят к работе с задолженностью по алиментам. Несколько лет назад портреты и имена нерадивых неплательщиков демонстрировались на городских видеоэкранах, в нынешнем году приставы привлекли к сотрудничеству православных священников и Совет отцов.

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Начальник Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области Леонид Морковкин итогами взаимодействия доволен: за конец августа — начало сентября удалось погасить задолженность на более, чем 9 млн рублей. Возможно, успех операции связан с тем, что в ней приняли участие не рядовые православные священники, а, так сказать, церковные топ-менеджеры.

Как сообщили в региональном УФССП, из 19,5 тысячи должников по алиментам, в отношении которых возбуждены исполнительные производства в нынешнем году, 3 тысячи — женщины, лишённые родительских прав.

В настоящее время православных батюшек к работе со злостными неплательщиками алиментов привлекают только в Нижнем Новгороде, но рассматривается вариант распространения опыта на другие города и районы Нижегородской области. Будут ли привлекаться в этих же целях мусульманские и иудейские священники, не сообщается.

 

ДЦ

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