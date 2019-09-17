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17 сентября 2019, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала "Небожена".

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

Когда-то я вела суперпопулярные блоги на других платформах — в ЖЖ, на фейсбуке, в твиттере. Решила по приколу и сюда залезть, особо не рассчитывая на успех. Но благодаря вниманию к моим постам всяких випов канал Быстро раскрутился. Божена — это имя имеет определённые коннотации у многих старых блогеров. Но в чём-то мне тут хотелось отличаться. Например, раньше я любила Долецкую и не любила Добротворскую. Сейчас наоборот. Некоторые взгляды с течением времени меняются.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Я почти 15 лет вращаюсь в условно «высшем обществе». Со временем неизбежно обрастаешь лицемерием и учишься не реагировать на чью-то глупость или откровенное зло, потому что этот человек «влиятельный» или «уважаемый». Это очень фрустрирует, когда ты в какой-то момент уже не в состоянии назвать вещи своими именами, назвать чёрное чёрным, а белое белым. Поэтому был нужен такой канал, который не связан ни с кем обязательствами, обладает инсайдами и рубит правду-матку.

-В чем ваша история успеха?

Именно после моего триумфального прихода в телеграм он стал популярен у звёзд. Туда вслед за мной пришли Оксана Лаврентьева, Яна Рудковская, Ксюша. Они увидели в этой площадке потенциал именно на примере моего блога. Некоторых из них я критиковала за что-то. Они пришли и сами напрямую ответили. Это достойно уважения. Оксана вообще оказалась очень вменяемым человеком без этой модной нынче самоиронии. Ее самоирония не фальшивая.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Почти ничего не приносит. В основном, вся моя реклама выходит в фейсбуке и инстаграме.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Я работаю на пару с компьютерщиком. Он меня научил всякому: обрабатывать фото, прикреплять их к постам, делать голосование.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Хочу развивать отдельный инстаграм для проекта и агрегатор @nebozhena, хочу развивать это как полноценное СМИ. Думаю, через год у меня будет аудитория в 100 тысяч человек. Если надоест, продам проект. Но пока мне интересно и весело. Ещё хочу снова выйти замуж.