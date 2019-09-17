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Ульяновская чиновница принесла извинения тем, кого возмутило ее селфи в "шоколадной ванне"

17 сентября 2019, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: facebook.com/openysheva
фото: facebook.com/openysheva
Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, экс-глава аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева во вторник извинилась за селфи в "шоколадной" ванне.
 
Назван доход чиновницы из Ульяновска, сделавшей селфи в "шоколаде"

Назван доход чиновницы из Ульяновска, сделавшей селфи в "шоколаде"

 
Женщина опубликовала на своей страничке в соцсети снимок с отдыха в одном санаториев Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. Подпись к фото гласит: "Много шоколада не бывает". Эта публикация вызвала критику ульяновского губернатора Сергея Морозова, который счел поведение Опенышевой "чудачеством" и порекомендовал ей жить скромнее.
 
Чиновница публично принесла извинения всем, кого возмутил или оскорбил ее пост. Светлана Опенышева на своей страничке в Facebook подчеркнула, что не хотела никого обидеть.
ЕТ

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