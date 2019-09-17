Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, экс-глава аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева во вторник извинилась за селфи в "шоколадной" ванне.

Женщина опубликовала на своей страничке в соцсети снимок с отдыха в одном санаториев Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. Подпись к фото гласит: "Много шоколада не бывает". Эта публикация вызвала критику ульяновского губернатора Сергея Морозова, который счел поведение Опенышевой "чудачеством" и порекомендовал ей жить скромнее.