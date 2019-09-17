Эксперты выяснили, что 70% челябинок не довольны состоянием волос

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17 сентября 2019, 12:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

По статистике, около 70% женщин недовольны состоянием своих волос и находятся в поисках средства для их улучшения. Что касается жителей Челябинска, то из-за негативной ситуации с экологией процент недовольных гораздо выше.

Все сбои в работе организма, заболевания и даже просто стресс из-за серого неба над головой, все это очень быстро отражается на здоровье волос и на их внешнем виде. Они становятся тусклыми, слабыми и ломкими. В результате, даже те, кому повезло от природы с густой шевелюрой, после 30-ти начинают поиск средств для восстановления волос и страдают от преждевременного выпадения.

Несмотря на то, что рынок косметики просто ломится от выбора различных средств для восстановления волос, опросы потребителей показывают, что в 90% результаты применения разочаровывают и поиск продолжается. Как же выбирать средства, которые действительно помогут возродить красоту и здоровье волос? Расскажем в этой статье.

Прежде всего, стоит оценить сам поход к восстановлению волос. Традиции ухода за волосами развиваются вместе с научно-техническим прогрессом. Еще пятьдесят лет назад все пользовались одним шампунем, а часто даже и обычным мылом. Лет двадцать назад ассортимент шампуней стал значительно шире и в привычку у многих вошло применение бальзамов. Лет десять-пятнадцать назад все стали активно покупать и применять маски. А в последние лет пять появились различные сыворотки. Рынок отвечает на растущую потребность более интенсивных средств для улучшения состояния волос, ведь один шампунь никогда не сможет справиться с восстановлением волос, какие бы обещания не содержались на его упаковке.









Почему мы рекомендуем решать проблему восстановления в корне и пользоваться сыворотками для волос? Дело в том, что применяя средства для стержней волос (маски, бальзамы, масла), мы просто маскируем проблему. Любое ухудшение состояния волос, в чем бы оно не проявлялось - ломкость, тусклость, сухость, выпадение - практически всегда является следствием нарушения нормального полноценного питания волосяной луковицы. Причем, если не начать терапию волос вовремя, то, как и любое заболевание, оно будет прогрессировать. И рано или поздно приведет к выпадению. Поэтому опытные трихологи рекомендуют проконсультироваться с доктором, даже если волосы не выпадают, а просто стали хуже выглядеть. Важно понять причину такого ухудшения.

Важно знать, что луковица волоса - это такой маленький орган, со своей кровеносной и нервной системой, причем орган очень уязвимый и чувствительный ко всем воздействиям, начиная от стресса, заболеваний разных органов и заканчивая сбоями в уровне гормонов. С другой стороны, волосы для организма - не жизненно важный орган, поэтому все ресурсы, питательные вещества, витамины достаются им по остаточному принципу. Учитывая то, что абсолютно здоровых людей в современном мире все меньше, то и неудивительно, что проблем с волосами все больше.









Сыворотки для роста волос обеспечивают поступление питательных компонентов непосредственно в корень волоса. Для этого в их составе должны быть специальные проводники-энхансеры, ведь луковица находится достаточно глубоко в коже и обычные косметические средства для волос воздействуют только на поверхности кожи.

Что важно учесть при выборе сыворотки? Натуральные компоненты, витамины - это большой плюс. Наличие инновационных активов, таких как пептиды - еще лучше. Важно, чтобы не было миноксидила и его аналогов. Рекомендуем проводить курс питания корней как минимум один раз в год, а при плохом состоянии волос - два-три раза в год. Всего лишь еще одна полезная привычка - тратить пару минут утром на нанесение сыворотки - может спасти ваши волосы и предотвратить их выпадение.