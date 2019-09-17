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Первый снег выпал в Подмосковье
17 сентября 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 17 сентября, жители Подмосковья увидели первый снег. Согласно последней информации, предоставленной очевидцами, осадки были замечены сегодня в городе Видное в Московской области.
Жители Видного были удивлены, когда вышли утром на улицу и заметили припорошенные снегом машины и дороги, сообщает "Росбалт". Многие опубликовали кадры со снежинками на своих страничках в социальной сети и поздравили сограждан с первым снегом.
Ранее синоптики предупредили жителей Подмосковья о возможных на этой неделе первых заморозках. В конце сентября в столичный регион вернется бабье лето.
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