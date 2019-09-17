Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Напомним, в начале июня текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю позволит россиянам иметь больше времени для самореализации и самообразования. Кроме того, по мнению политика, это повысит производительность туда.