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Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

17 сентября 2019, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.
 
Напомним, в начале июня текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю позволит россиянам иметь больше времени для самореализации и самообразования. Кроме того, по мнению политика, это повысит производительность туда.
 
Михаил Тарасенко в беседе с РИА "Новости" подчеркнул, что для России такой путь не актуален. Он убежден, что необходимо сокращать рабочее время, а не дни. По словам чиновника, сократить число рабочих дней можно будет только для госслужащих.
ЕТ

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