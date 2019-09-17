В Краснодаре открылась приемная по юридическим вопросам при Депутате Госдумы

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17 сентября 2019, 12:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Первый день работы приёмной

16 сентября в Краснодаре открылась Приемная Депутата Государственной Думы седьмого созыва Владимира Евланова по юридическим вопросам. На первый приём пришли 12 человек.

Вопросы, поднятые в ходе приема, были связаны с предоставлением льгот многодетным семьям, тарифами на капитальный ремонт, были затронуты вопросы по работе некоммерческих организаций, а также особенностям их налогообложения. Каждому обратившемуся была дана юридическая консультация в составлении необходимых документов и разъяснен порядок решения проблемы. Бесплатные консультации проводили помощники депутата и юристы.

Открыть юридическую приемную Депутату Госдумы предложили избиратели в период региональной недели. В то время, когда Владимир Евланов находится в Краснодаре, к нему обращаются за помощью в разрешении вопросов люди со всего края. Вопросы разные: начисление пенсий и пособий, межевые споры, проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и многое другое.

«Я понимаю, что для моих избирателей депутатская приемная — это реальный инструмент для решения проблем, с которыми люди сталкиваются в своей жизни, - рассказал Владимир Евланов. Поэтому считаю важным уделять внимание каждому обратившемуся. Из-за того, что большую часть своего времени я провожу в Москве в Государственной Думе, а в Краснодарский край приезжаю только в период региональных недель, людям приходится долго ждать, чтобы решить свои вопросы. Поэтому было решено открыть приемную вне моей региональной недели, чтобы граждане могли получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь».

Приемная по юридическим вопросам работает по понедельникам и четвергам с 11.00 до 15.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 45. Запись на прием обязательна по телефону: 8-988-081-08-66