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Мать братьев Кокориных рассказала, о чем мечтают сыновья
17 сентября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
Мать и отчим футболиста Александра Кокорина приехали на автомобиле забрать его после освобождения из колонии.
По УДО освобожден Кокорин, его родной брат Кирилл и Павел Мамаев.
А в ожидании сыновей родители Кокориных немного побеседовали с журналистами. Мать Александра и Кирилла Кокорина Светлана рассказала корреспонденту "МК", что ее сыновья мечтают поспать комфортно и о мясе.
"Они мечтают сутки поспать на мягком. А еще - съесть большой кусок мяса", - поделилась мама Кокорина.
Напомним, Александр Кокорин подписал накануне выхода из колонии новый контракт с футбольным клубом "Зенит", за который он выступал до наказания за драку, за избиение водителя телеведущей и чиновника.