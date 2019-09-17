Мать братьев Кокориных рассказала, о чем мечтают сыновья

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17 сентября 2019, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Мать и отчим футболиста Александра Кокорина приехали на автомобиле забрать его после освобождения из колонии.

По УДО освобожден Кокорин, его родной брат Кирилл и Павел Мамаев.

Кокорин подписал новый контракт с санкт-петербургским клубом «Зенит»

А в ожидании сыновей родители Кокориных немного побеседовали с журналистами. Мать Александра и Кирилла Кокорина Светлана рассказала корреспонденту "МК", что ее сыновья мечтают поспать комфортно и о мясе.

"Они мечтают сутки поспать на мягком. А еще - съесть большой кусок мяса", - поделилась мама Кокорина.

Напомним, Александр Кокорин подписал накануне выхода из колонии новый контракт с футбольным клубом "Зенит", за который он выступал до наказания за драку, за избиение водителя телеведущей и чиновника.