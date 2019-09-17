Олег Валенчук обсудил с ветеранами празднование 75-летия Победы

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17 сентября 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Свои предложения депутату Государственной Думы РФ озвучили активисты Совета ветеранов города Кирова.

Встреча началась с поздравления. Председатель городской ветеранской организации Любовь Кропанева, ее заместители Светлана Шибанова и Владимир Шихов от лица кировских ветеранов поздравили парламентария с Днем рождения и вручили благодарственное письмо за поддержку ветеранского движения.

В этом году Союз садоводов России уже традиционно обеспечил ветеранские организации Кировской области комплектами семян овощных культур, ветераны стали самыми активными слушателями Школы садоводов, принимали участие в торжественных мероприятиях в рамках Всероссийского движения «Сады Победы».

Далее участники обсудили план мероприятий, которые будут проходить в областном центре в юбилейную годовщину Великой Победы.

- Празднование 75-летия Победы является большим событием для всех россиян, - отметил Олег Валенчук. – Поэтому важно заранее подготовиться к этой дате.

Как отметила председатель Совета ветеранов г. Кирова Любовь Кропанева, подготовка уже началась.

- От лица наших ветеранов хочу обратиться к вам с просьбой, чтобы и в следующем году движение «Сады Победы» было продолжено, - обратилась к парламентарию Любовь Евгеньевна.

Олег Валенчук заверил, что движение, зародившееся в Кировской области и объединившее всю страну, обязательно будет развиваться.

- Я думаю, что все уже убедились, что Сады Победы - не разовое мероприятие, - подчеркнул Олег Валенчук. – Первые яблони, высаженные в год 70-летия Победы, уже дают плоды. Сейчас наша общая задача – определить площадки под закладку в следующем году новых аллей, а Союз садоводов традиционно обеспечит саженцами школы и социальные учреждения, которые проявят инициативу.

На встрече также обсуждались вопросы патриотического воспитания молодежи.

- Очень важно, что в закладке Садов Победы вместе со старшим поколением принимают участие школьники, - отметил Олег Валенчук. - Ребята чувствуют свою сопричастность к великому делу сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, поэтому заботятся и ухаживают за молодыми саженцами.

Ветераны пригласили Олега Валенчука на празднование Дня пожилого человека и заручились поддержкой депутата в организации цветника у городского Клуба ветеранов.