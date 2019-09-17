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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Женщину, сбросившую ночью двоих детей с моста, поместили в психбольницу

17 сентября 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Женщина, сбросившая прошлой ночью двоих детей с моста на проспекте Защитников на юго-востоке Москвы,
помещена в психиатрическую больницу. Дети чудом остались живы. Пострадавших малышей экстренно доставили в больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь.

По данным столичного управления СКР, женщина сначала скинула с моста детей, а потом попыталась покончить с собой. Ее остановили случайные прохожие. Очевидцы и вызвали полицию и "скорую".

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство детей. Следователи устанавливаюи все обстоятельства инцидента.

ИЧ

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