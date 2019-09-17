«Произвол и самосуд»: как артисты отреагировали на приговор Павлу Устинову

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17 сентября 2019, 11:31 [«Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Актера Павла Устинова 16 сентября приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Он проходил по «московскому делу», судебному процессу над участниками летних протестных акций. На этот раз следствие установило, что Устинов вывихнул плечо одному из росгвардейцев, которые пытались его задержать за активное участие в митинге 3 августа и выкрикивание политических лозунгов. Пострадавший боец Лягин утверждал: «Я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил». Позднее врачами было установлено, что это ни что иное, как «закрытый вывих левого плечевого сустава». Однако на видео, в котором удалось запечатлеть момент задержания Устинова, видно, что актёр невиновен.

На самом деле, по утверждениям самого Устинова, Пушкинскую площадь он посетил 3 августа ради деловой встречи, которая никаким образом не пересекалась с протестом. Что же касается политических лозунгов, оскорбляющих власть, которые Павел якобы выкрикивал, то, по мнению свидетелей, их просто не было: актёр стоял молча. В момент задержания, который оказался на видеозаписи, актёр не предпринимал никаких попыток сопротивляться. Четыре бойца росгвардии повалили его на землю и начали избивать дубинками. Более того, Павел попросту не мог сопротивляться: его руки были заняты телефоном и наушниками, а сверху на него навалились четверо крепких бойцов в амуниции. Даже при всём желании он бы вряд ли смог сделать хоть что-то, что может ранить росгвардейца. Однако видеозапись, которая доказывала невиновность подсудимого, суд приобщать к делу не стал и вынес окончательный вердикт: 3 года и 6 месяцев. Наказание жестокое, особенно для человека, который скорее всего до сих пор не понимает, за что такую злую шутку с ним сыграла судьба. Или не судьба, а Росгвардия, прокуратура и судебная система России, которая ополчилась на митингующих активистов.

Приговор оказался шокирующим для многих творческих коллег Устинова. Так, актёр Александр Паль запустил флешмоб в соцсетях в поддержку осуждённого. Он, называя ситуацию «произволом и самосудом», в своём видео призывает других актёров встать на защиту Устинова. На обращение Александра уже успел ответить другой актёр, Никита Ефремов. Он вспомнил, как сплотилось журналистское сообщество, вставшее этим же летом на защиту Ивана Голунова, которого пытались осудить по сфабрикованному делу о производстве и сбыте наркотических веществ. Резонанс, который был вызван в том числе и журналистами, помог спасти невиновного. «У меня в памяти ещё свежо дело Ивана Голунова, и вызывает восхищение то, как журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем. А что думаете вы?» - спрашивает Ефремов.

Также, ещё до суда за Устинова вступился лично с ним знакомый народный артист России и СССР, Константин Райкин. Он был художественным руководителем в Высшей Школе Студенческих Искусств, где два года назад Павел закончил обучение. Райкин записал видеообращение, взывая к судебной системе поступить по справедливости. «Я очень хотел бы, чтобы и суд очень справедливо и подробно разобрался бы в этой ситуации. Я бы всех просил обратить на это внимание, потому что бывает, как мы знаем, по-разному. И я очень хотел бы, чтобы человеку не ломали судьбу, не ломали ему жизнь. Я совершенно уверен, я хорошо его знаю, что он ни в чем не виноват. Что он абсолютно надежный, спокойный человек» - просит артист. Также, Константин Райкин присутствовал и во время заседания, чтобы поручиться за Устинова. Однако желание артиста спасти судьбу своего бывшего ученика не увенчалось успехом.

Приговор Устинову вынесли, ожидать чуда не стоит. Но всё возможно, и если актеры действительно собираются объединиться, чтобы спасти своего коллегу, это станет мощной общественной силой. Настолько мощной, что возможно её будет достаточно, чтобы дело Устинова пересмотрели, а приговор отменили. Успех кроется в сплоченности.