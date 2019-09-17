Судзаводы Хабаровского края выбраны Минпромторгом для постройки краболовов

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17 сентября 2019, 11:16 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Судостроительные заводы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре получат новые заказы на возведение судов-краболовов. Предприятия вошли в список Министерства промышленности и торговли РФ.

Крупные заказы начнут реализовывать на Хабаровском судостроительном и Амурском судостроительном. Верфи получили разрешение на строительство краболовов по обязательствам рыбодобывающих компаний.

Кроме региональных предприятий, в список вошли семь заводов. Среди них «Находкинский судоремонтный завод», «Восточная верфь», «Славянский судоремонтный завод», «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», Судостроительный комплекс «Звезда» и «Жатайская судоверфь».

Всего будет построен 41 корабль. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн получит 31 из них. 10 уйдут в воды Северного бассейна.