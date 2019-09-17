Кунджа расплодилась в Хабаровском крае

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17 сентября 2019, 11:09 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровском крае продолжается осенняя лососёвая путина. Однако не во всех районах она началась одномоментно. В Амурском лимане и на самом Амуре рыбалка идёт с 26 августа, а вот в Охотском районе – была закрыта. Причём, что для промышленников, что для любителей.

– Я думаю, что в Охотске особо рыбы уже не будет. Однако слышал, что разрешат на некоторое время рыбалку на кижуча, и то только для коренных народов, – рассказал директор одной из рыболовецких компаний, ведущей промысел и разведение лосося в Охотском районе Умар Таштамиров. – В Охотске вообще нет разграничений на летнюю и осеннюю рыбалку, потому что осенней рыбы здесь не бывает. С середины сентября уже начинается отопительный сезон.

Чуть не сорвалось

А вот рыбопромышленники, ведущие лов осенней кеты в бассейне реки Амур были обеспокоены перспективами промысла. Очень долго региональная комиссия по анадромным видам рыб не принимала решение для организации работы предприятий. Поговаривали и об угрозе срыва осенней путины.

Разрулить ситуацию получилось после приезда в Хабаровск заместителя министра сельского хозяйства РФ – главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Он обсудил с правительством региона дальнейшее развитие рыбохозяйственного комплекса края.

В июле этого года закончились сроки действия договоров на рыбопромысловые участки для любителей в Николаевском, Амурском, Комсомольском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском районах края, где можно рыбачить сетями. Наиболее остро проблема стояла в Николаевском и Амурском районах, где таких участков не осталось вовсе. Дело в том, что на федеральном уровне не успели провести необходимые изменения и оформить новые участки к осенней путине.

– Правительство Хабаровского края очень озабочено этим вопросом, и мы договорились, что на время оформления новых участков рыболовы-любители смогут вести добычу на участках, выделенных промысловикам. Так мы уже делали на Сахалине. Важно, чтобы мы смогли в полной мере осуществлять все рыбоохранные мероприятия, ведь вопрос восстановления популяции лососевых сегодня стоит крайне остро. Возможно, назрела потребность разработки отдельной программы по сохранению водных биологических ресурсов на Амуре, – отметил Илья Шестаков.

Ограничения сняты

Речь шла и об ограничениях, которые введены для дополнительного пропуска осенней кеты в Амуре и Амурском лимане к местам нереста и рыборазводным заводам.

Так, в Нанайском районе на участке от истока протоки Ченка до устья протоки Кирпичная ранее была увеличена протяженность запретной зоны для рыбалки с 500 метров до одного километра по ширине реки. Однако в некоторых местах ширина реки здесь едва превышает километр, что сильно осложняет промысел. Представители коренных народов заявляли о невозможности полноценно рыбачить в условиях таких жестких ограничений.

Шестаков поручил изучить этот вопрос и спустя некоторое время на отраслевой комиссии в правительстве Хабаровского края было решено пересмотреть ограничения на лов осеннего лосося в Нанайском районе. Коренным малочисленным народам сделали послабление – сократили ширину запретной полосы от береговой линии до 500 метров.

– Я считаю, что Илья Васильевич очень внимательно вникает в проблемы и чаяния рыбаков, а также всячески старается помогать нам и создаёт приемлемые комфортные условия для развития рыбной отрасли в целом. Наши инициативы, не нарушающие законодательство, он всегда поддерживает, – сказал Умар Таштамиров после совещания.

По словам промышленника, в ходе встречи прозвучало мнение, что нужно осваивать новые ресурсы, чтобы загружать береговые заводы. Поднимался вопрос и о повышении оперативности и эффективности работы комиссии по анадромным видам рыб, потому что у нас она хромает. А нужно, чтобы во время промысла быстро принимались решения по добавочным квотам и регулированию лова, а также об открытии рыбалки.

Пропустите рыбу

Обсуждались с Шестаковым в Хабаровске и дополнительные меры, которые в ближайшие годы будут предприняты для восстановления популяции лососёвых. На обновление материально-технической базы и борьбу с браконьерами федеральный Минсельхоз в следующем году выделит дополнительные средства.

Планируется также введение новых ограничений для промысловиков. Так, федеральный минсельхоз изучит инициативу правительства края о введении ограничений на промысел транзитных лососей, идущих на нерест в бассейн реки Амур.

– Если не охранять ресурсы, мы можем природу окончательно загубить. Чтобы не было подрыва популяции, в частности лосося в Хабаровском крае, нужно и рыбакам к этому относиться с пониманием. Если рыбы нет, то закрывать промысел, ведь подобная мера работает на перспективу. Пусть рыба пройдёт на нерест, а через несколько лет вернётся новая в большем количестве и с лихвой окупит простой, – уверен Таштамиров – Правда, беспокоит меня тот факт, что в Охотском районе сильно расплодились голец, хариус и кунджа – хищная рыба, которая охотится на лосося. Раньше мы её могли в рамках мелиоративных мероприятий вылавливать, дабы сохранить баланс в природе. А сейчас с этим – проблема. Как только гольцовые проходят мимо наших промысловых участков, дальше ловить мы их не имеем право. А они, тем временем, поедают активно икру лосося и мальков, подрывая их популяцию.

На Нижнем Амуре планируется также строительство новых рыборазводных заводов.

Опыт владельцев подобных заводов показывает, что выращивание молоди искусственным способом хорошо сказывается на восстановлении популяции рыбы и, соответственно, на лов. Рыборазводные заводы вносят свою лепту в поддержании баланса ресурсной базы лосося.

– Наш рыборазводный завод стоит на реке Урак в Охотском районе. В этом году мы второй раз ловили свою же кету, выпущенную четыре года назад. И, скажу, что возврат был очень хороший. Даже лучше, чем ожидали, - поделился Умар Таштамиров. – Этой осенью мы закладываем более 10 миллионов икринок. На будущий год планируем ещё добавить.

Однако некоторые учёные относятся скептически к искусственному разведению лосося. Говорят, что, став взрослой, выращенная на заводе рыба не способна сама дать потомство.

– Это не так. Она ничем не отличается от дикой рыбы и нерестится также, процесс не нарушается, - возражает рыборазводчик. – Способность к нересту лосось, вероятно, может утратить, если его откармливать искусственно в садках, то есть в ограниченном пространстве с малька до взрослого состояния, как поросят. К примеру, как выращивают сёмгу или другую краснокнижную рыбу. Мы же выпускаем кету чуть подросшей. Она дальше растёт, взрослеет, нагуливает вес в естественной среде и возвращается на нерест, как заложено природой, в то место, где родилась и была выпущена. То есть в реку Урак. Этот факт нами подтверждён на практике. Все свои генетические функции и характеристики рыба сохраняет.

Напомним, всего в рыбохозяйственном комплексе края занято 165 предприятий, на которых трудятся более 4,5 тысяч человек. В регионе действуют 7 лососёвых рыбоводных заводов мощностью более 86 млн. штук молоди и 1 осетровый рыбоводный завод мощностью 1 млн. штук молоди в год.