Белухи из китовой тюрьмы не попадут в Хабаровский край

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17 сентября 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из «китовой тюрьмы» бухты Средняя в Приморье белухи не попадут на волю в ближайшее время. Отправка в Хабаровский край затруднена сохраняющейся сложной паводковой ситуацией.

Гребень паводка перемещается в сторону Николаевска-на-Амуре – это заставило ученых отложить операцию по транспортировке мормлеков к месту выпуска в Охотском море. Из-за неблагоприятных погодных условий перевозка оказалась невозможной.

На данный момент все косатки, содержавшиеся в Средней, выпущены на свободу. Они были доставлены из Приморского края в Николаевский район Хабаровского края, где были отпущены в свободные воды Охотского моря. Четвертый этап операции вызвал у перевозчиков значительные затруднения – на тот момент уровень воды в Амуре уже был повышен. Поэтому специалисты ВНИРО приняли решение продолжать отгрузку оставшихся 70 белух после прохождения паводка.

- Мы следим за развитием ситуации по паводку в Николаевском районе Хабаровского края, чтобы начать транспортировку. По данным МЧС Хабаровского края, у Николаевска-на-Амуре при неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 18-20 сентября уровень воды может достичь 270-330 см, - сообщили представители ВНИРО.