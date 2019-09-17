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Экс-президента Крыма после инсульта доставили из Турции в Россию
17 сентября 2019, 11:05 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который перенес инсульт во время отдыха в Турции, доставлен в Россию. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила в сети его дочь Юлианна.
Женщина поблагодарила всех, кто помогал ее семье в это непростое время. Юлианна отметила, что Юрий Мешков в настоящий момент находится в Красногорске, передает "АН-Крым".
Напомним, 1 сентября текущего года экс-президент Крыма перенес инсульт во время отдыха в Турции. Политика ввели в искусственную кому. Через сутки Юрия Мешкова вывели из этого состояния. До перелета в Россию он находился в турецкой больнице под наблюдением медиков.