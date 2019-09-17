Появятся ли в России новые ораничения на продажу алкоголя?

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17 сентября 2019, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, поддержан в правительстве. Около 10 тысяч кафе по всей стране, в первую очередь заведениям по продаже пива, грозит закрытие.

Эксперт, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что инициативу по ограничению следует отдать регионам или даже муниципальным образованиям.

По его мнению, на местах виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале. Шапкин отметил, что в некоторых местах нет помещений, кроме жилых домов, для банкетов, свадеб и прочих мероприятий. Он подчеркнул, что и люди бывают разные, да и алкоголь бывает разной крепости, - передает RT.

Эксперт отметил, что «у субъектов России есть право ограничивать продажу алкоголя, вплоть до сухого закона».