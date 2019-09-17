«Семейный Совет»: Идея создать канал пришла к нам в голову во время очередной встречи двух наших семей

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17 сентября 2019, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала "Семейный Совет".

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

Идея создать канал пришла к нам в голову спонтанно, во время очередной встречи двух наших семей. Обсуждая насущные житейские вопросы за кухонным столом, мы пришли к выводу о том, что, возможно, наши проблемы не уникальны и что о них стоит говорить. Название появилось само собой, так как гармонично отражает смысл нашего материала, который направлен на то, чтобы наш читатель получил «Семейный Совет». Кроме того, мы объединяем единомышленников в определенное сообщество, которое мы также именуем «Семейным Советом».

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Как уже было упомянуто выше, тематика была интересна нам самим. Моя супруга и супруга моего друга постоянно обсуждали различные вопросы, касающиеся воспитания детей, что прямым образом повлияло на выбор темы для канала. Случайным образом оказалось, что популярных каналов в рубрике Телеграма «семья и дети» пока ещё совсем мало. А лидирующие позиции занимал канал, аудитория которого пришла из другой социальной сети. Вот так мы и оказались в лидерах. Сами не ожидали, что наши материалы найдут такой сильный отклик в сердцах наших читателей. Уникальность канала в его гармоничности. Наши материалы либо авторские, либо заимствованы из надежных источников. Они проходят тщательную проверку у наших специалистов. Наши читатели многократно подтверждали - у нас лучшие статьи, которые содержат практические советы о том, как находить выход из запутанного коридора семейной жизни.

-В чем ваша история успеха?

Наша история успеха - любовь к своему делу. Ведь многие думают: создам канал и он раскрутится. Это практически невозможно, особенно в Телеграме. Наш секрет - это последовательная работа с аудиторией, мониторинг активности, проведение опросов, грамотное позиционирование и многое другое. При нашем канале создан специальный чат для обсуждения публикуемых материалов, которые требует особого внимания. Очень приятно видеть как люди находят ответы на свои вопросы в наших статьях, общаются друг с другом, знакомятся.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Семейный Совет - наше хобби. Монетизация имеет серьёзные риски - уход читателей, выгорание аудитории, репутационные издержки и т.д. Доход подобных каналов может составлять около 50 тыс. руб в месяц при грамотном управлении.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Наш канал делают две самые прекрасные на свете женщины. Моя супруга (педиатр) и супруга моего друга (семейный психолог). Написание/поиск материала для одной статьи занимает около часа.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Наша цель - помочь как можно большему количеству людей за минимально короткое время. Заставить читателя сомневаться в своей непричастности к проблемам в семье, подтолкнуть к решению конфликта, дать пищу для размышления, помочь практическим советом.