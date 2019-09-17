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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Власти Хабаровского края будут бороться с коррупцией в информационной сфере

17 сентября 2019, 11:03 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Состоялось заседание комитета по информационной политике правительства Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края обсудили антикоррупционные мероприятия, проводимые комитетом по информационной политике и массовым коммуникациям. 

В региональном белом доме состоялось заседание общественно совета при комитете по информационной политике и массовым коммуникациям. Были также обсуждены вопросы организации закупок товаров, работ и услуг для нужд комитета.   

Главным вопросом заседания стало избрание нового председателя общественного совета. Единогласным решением был избран Станислав Глухов – главный редактор газеты «Хабаровский экспресс».

ИЛ