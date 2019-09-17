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17 сентября 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ульяновская чиновница, выложившая фото в ванне и подписавшая селфи "Много шоколада не бывает",

за 2018 год заработала более 2,1 миллиона рублей. Декларация о доходах 55-летней Светланы Опенышевой опубликована на сайте правительства Ульяновской области.

В Ульяновске 55-летняя чиновница опубликовала фото в ванне и пошутила: «Много шоколада не бывает»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уже распорядился провести проверку по факту публикации фото своим советником. Он считает поведение Опенышевой "чудачеством" По мнению главы региона, чиновники должны быть скромнее.

Фото Опенышева уже удалила.

По данным издания Ulpressa, занимающая пост директора областного учреждения "Правительство для граждан" Опенышева выложила в Instagram фото с отдыха в санатории Азербайджана, где она принимает нафталановую ванну. На фото запечатлено, как женщина лежит в ванной с нафталановой нефтью, напоминающей шоколад.

По итогам проверки чиновницу могут уволить.