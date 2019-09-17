СМИ узнали о «сумасшедшем» плане СССР по уничтожению американских авианосцев

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17 сентября 2019, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: US Navy / globallookpress.com

В Советском Союзе в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

Журнал The National Interest пишет, что опасавшийся удара с авианосцев СССР рассматривал несколько вариантов ликвидации потенциальной угрозы. В частности, советские военные планировали уничтожить американские корабли с помощью ядерного оружия, отмечает процитировавшее публикацию журнала отечественное интернет-издание «ПолитРоссия».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что исследователи смоделировали катастрофические последствия ядерной войны между РФ и Штатами.