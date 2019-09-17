Отчим Александра Кокорина на своем автомобиле наехал на журналиста около колонии

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17 сентября 2019, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Белгородской области отчим футболиста Александра Кокорина на своем автомобиле Gelandewagen сегодня утром наехал на журналиста около колонии. Репортеры собрались около колонии в ожидании освобождения футболистов.

Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись инцидента. Запечатлено, как Gelandewagen под управлением отчима Кокорина сдаёт назад. Один из корреспондентов не успел отойти, и его нога попала под колёса внедорожника. Прихрамывая, журналист пошел к тротуару и сел на бордюр. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были осуждены за две драки в Москве на 1,5 года. 6 сентября суд вынес решение об условно-досрочном освобождении спортсменов.