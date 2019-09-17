Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала, как метеочувствительным россиянам пережить период "барической пилы".

"Барическая пила" – это дни резких перепадов атмосферного давления. Молчанова в интервью газете "Известия" порекомендовала метеозависимым гражданам по возможности в этот период оставаться дома, чаще лежать, пить черный чай с мятой.

Врач отметила, что в эти дни у некоторых граждан может повышаться или снижаться артериальное давление, кроме того, у них могут возникать головные боли и даже тошнота. Эксперт советует лежать так, чтобы ноги находились на подушке и были слегка приподняты.