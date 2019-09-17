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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Врач рассказала, как метеозависимым людям пережить идущую на Москву "барическую пилу"

17 сентября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова рассказала, как метеочувствительным россиянам пережить период "барической пилы".
 
Врачи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя во время перепадов давления

Врачи рассказали, как метеочувствительным людям вести себя во время перепадов давления

 
"Барическая пила" – это дни резких перепадов атмосферного давления. Молчанова в интервью газете "Известия" порекомендовала метеозависимым гражданам по возможности в этот период оставаться дома, чаще лежать, пить черный чай с мятой.
 
Врач отметила, что в эти дни у некоторых граждан может повышаться или снижаться артериальное давление, кроме того, у них могут возникать головные боли и даже тошнота. Эксперт советует лежать так, чтобы ноги находились на подушке и были слегка приподняты.
ЕТ

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