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Мужчины, которых ночью спасатели вытащили из Москвы-реки, не помнят, как оказались в воде

17 сентября 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Мужчины, которых в ночь на вторник, 17 сентября, столичные спасатели вытащили из Москвы-реки, не помнят, как оказались в воде.  Двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения спасатели обнаружили в Москве-реке недалеко от Новоспасского моста. "Пловцы" находились в 30 метрах от берега.

Сотрудники МЧС вытащили их из воды. Спасенных передали бригаде скорой помощи. Медики оказали им первую помощь.
По данным МЧС, ночью 17 сентября в 2.11 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве сообщили о находящихся в воде людях у Новоспасского моста. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.
Мужчины живы и здоровы.

ИЧ

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