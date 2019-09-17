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В Ульяновске 55-летняя чиновница опубликовала фото в ванне и пошутила: «Много шоколада не бывает»
17 сентября 2019, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Ульяновске советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева опубликовала фото в Instagram с отдыха в санатории в Азербайджане, на котором она запечатлена во время процедуры.
55-летняя чиновница выложила селфи, как она принимает нафталановую ванну. На снимаке видна только голова женщины, по шею погруженной в нафталановую нефть. «Много шоколада не бывает», - подписала Светлана Опенышева.
Этим фото заинтересовался губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, - сообщает fedpress.ru.
Пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук рассказал, что Сергей Морозов поручил провести служебную проверку своего советника по IT-сфере, бывшего руководителя аппарата губернатора и правительства региона Опенышевой после селфи в «шоколадной» ванне.
По словам Гончарука, Морозов считает, что чиновникам нужно жить скромнее.
«Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно», – цитирует он слова Морозова.
По данным местных СМИ, губернатор поручил уволить чиновницу.
В соцсетях появились фотографии ульяновской чиновницы в ванне из шоколада.— Василий Васин (@vv2001) 16 сентября 2019 г.
Их руководитель IT-корпорации региона Светлана Опенышева сама выложила в инстаграме, подписав «Много шоколада не бывает». В результате снимками заинтересовался губернатор https://t.co/l8SRzCeB0q pic.twitter.com/aBgYgZXnMG