Врач-онколог назвал несколько основных признаков рака мозга

//Общество 13+

17 сентября 2019, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал несколько основных признаков рака мозга. Врач-онколон назвал одним из первых симптомов опухоли головного мозга возникновение эпилептиформных припадков.

Самые очевидные симптомы появления злокачественной опухоли перечислили врачи

Среди ключевых симптомов рака мозга: головная боль такой силы, что начинается тошнота и рвота; слабость, нарушение сознания, нарушения движений, ухудшение зрения.

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.

Кобяков заявил, что самая проблемная опухоль головного мозга — это глиобластома, - сообщает RT.

По словам специалиста, "первичная глиобластома возникает сразу в форме четвёртой степени злокачественности". Он подчеркнул, что известны случаи полного выздоровления от этой агрессивной опухоли, но в большинстве случаев глиобластома прогрессирует.

Прогноз зависит от расположения опухоли в головном мозге, количества очагов, и прочего, что определяет возможность её удаления и эффективность современных методов лучевой терапии.

С конца августа СМИ пишут о Анастасии Заворотнюк, у которой якобы диагностирована глиобластома.

Никакой официальной информации о здоровье актрисы от ее близких нет.