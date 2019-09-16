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16 сентября 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы читает, что Крым нужно оставить Крымом.

Крым могут переименовать

Поклонская заявила, что подобные вопросы должны решать все крымчане, передаёт РИА Новости. По её словам, жителей региона стоит ознакомить с историческим происхождением названия. Кроме того, на выбор следует предложить несколько возможных названий.

«Что же касается моего личного мнения на этот счет, могу сказать, что я неоднозначно отношусь к подобной инициативе. Крым должен оставаться Крымом», - считает Поклонская.