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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Поклонская двояко отнеслась к предложению назвать Крым "Тавридой"

16 сентября 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Наталья Поклонская неоднозначно отреагировала на инициативу переименовать Республику Крым, дополнительно добавив историческое название «Таврида». Депутат Госдумы читает, что Крым нужно оставить Крымом.

Крым могут переименовать

Крым могут переименовать

Поклонская заявила, что подобные вопросы должны решать все крымчане, передаёт РИА Новости. По её словам, жителей региона стоит ознакомить с историческим происхождением названия. Кроме того, на выбор следует предложить несколько возможных названий.

«Что же касается моего личного мнения на этот счет, могу сказать, что я неоднозначно отношусь к подобной инициативе. Крым должен оставаться Крымом», - считает Поклонская.

АБ

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