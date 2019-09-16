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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Названы желаемые для путешествий страны среди российских туристов

16 сентября 2019, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Эксперты аналитического центра НАФИ составили рейтинг стран, в которых  российские туристы хотят побывать больше всего. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование.

Специалисты провели опрос, который показал, что в Италии и Франции хотят побывать 9% респондентов, в США и Турцию - 7%, в Германии - 5%, а в Испании и Великобритании - 4% россиян.
Только 3% готовы отправиться в Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, Египет и другие страны Ближнего Востока.

Аутсайдерами среди российский туристов оказались Чехия, Израиль, Греция, Дания, Швеция и Норвегия.
Отмечается, что 1% респондентов хотели бы просто посетить любую страну за рубежом, а 9% - вообще не желают выезжать за границу.

Согласно исследованию, 25% россиян за последний год ездили в путешествия по стране, а за рубеж отправлялись в 2,5 раза меньше. Среди тех, кто ездил в другие страны больше всего жителей Москвы, Санкт-Петербурга и СЗФО.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек старше 18 лет.

БА

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