Психолог: три главных признака измены

//Общество 13+

16 сентября 2019, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Семейный психолог Светлана Бояринова назвала три самых главных признаков в перемене поведения партнёра, если он изменяет. По её словам, именно на них стоит обращая внимание в первую очередь.

"На самом деле, все изменяют по-разному. Например, есть измены, которые происходят в других городах. Тогда учащаются командировки, отъезды, появляются проблемы у родителей или друзей, в общем, это ознаменовывается частыми отлучками партнера", - передаёт слова специалиста "НСН".

Второе проявление - когда партнёр старается сделать всё для своей семьи, жены, детей, но при этом физическая близость начинает сходить на нет.

"Еще одна черта измены это проявление необоснованной злости. Так как злиться на себя это не эффективно, то партнер злиться на партнершу", - поделилась она.

Однако, она отметила, что на измену способны не только мужчины, но и женщины. По её словам, данные признаки не всегда заметны, но характерны для обоих полов.