В Ростове-на-Дону на учителя ополчились за макияж и маникюр

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16 сентября 2019, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Ростове-на-Дону мать одного из пятиклассников возмутило, что педагог её сына делает себе маникюр и пользуется декоративной косметикой. Казалось бы, обычная практика, если бы не тот факт, что учитель – мужчина.

«Накрашенные ресницы, тональник на лице, наращенные ногти, а, на минуточку, это мужчина», - рассказала мать ученика. Она подчеркнула, что по словам её сына, учитель благоволит мальчикам, а вот девочек недолюбливает. Женщина написала об этом в городской паблик и отметила, что как к педагогу у неё нет претензий к мужчине. Однако его внешний вид вызывает у неё беспокойство.

Многие комментаторы заступились за учителя и отметили, что если никаких противоправных действий с его стороны нет, то мужчина может выглядеть так, как считает нужным.