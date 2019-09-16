"Факториум": На данный момент, план - 100 тысяч подписчиков до Нового года

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16 сентября 2019, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем канала "Факториум".

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

У меня до этого еще были каналы, и вот я решил расширить количество своих каналов так как мне интересна эта тематика

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

На самом деле хотел заняться фактами так как это интересно и познавательно и рынок в телеграме с фактами очень большой

-В чем ваша история успеха?

По сути проект не первый, поэтому знал что и как делать и вложил в канал примерно 120к рублей, и сейчас буду только развивать его

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Скорее бизнес, ибо приходится работать и соблюдать четкость работы во многих аспектах. На счет доходов не скажу тк недавно только начал вести канал, но в телеграме люди зарабатывают прилично

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Всего 2 человека, я и мой помошник. Процес не сложный на самом деле

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Просто хочу вести канал и поднимать его узнаваемость. На данный момент, план - 100.000 подписчиков до Нового года.