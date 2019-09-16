Москвич получил около 3 млн за 200 рублей

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16 сентября 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Житель из Москвы стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей. Отмечается, что мужчина выиграл более 286 миллионов рублей.

Житель Карелии выиграл в лотерею и получил квартиру в Москве

Об этом сообщается на сайте "Столото".

Согласно источнику, москвич купил билет Гослото "4 из 20" и стал победителем Теперь. чтобы получить выигранную сумму, ему стоит обраться в специальный центр "Столото" в Москве.

Имя счастливчика не уточняется.

Ранее сообщалось, что житель Карелии выиграл в лотерею трёхкомнатную квартиру в Москве и 10 миллионов рублей на ее обустройство. Согласно статистике государственных лотерей, с 2017 года в Карелии появилось 10 лотерейных миллионеров.