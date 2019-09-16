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Москвич получил около 3 млн за 200 рублей
16 сентября 2019, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]
Житель из Москвы стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей. Отмечается, что мужчина выиграл более 286 миллионов рублей.
Об этом сообщается на сайте "Столото".
Согласно источнику, москвич купил билет Гослото "4 из 20" и стал победителем Теперь. чтобы получить выигранную сумму, ему стоит обраться в специальный центр "Столото" в Москве.
Имя счастливчика не уточняется.
Ранее сообщалось, что житель Карелии выиграл в лотерею трёхкомнатную квартиру в Москве и 10 миллионов рублей на ее обустройство. Согласно статистике государственных лотерей, с 2017 года в Карелии появилось 10 лотерейных миллионеров.