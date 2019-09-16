//Общество 13+
Семейный психолог: Если появилась новая девушка, мужчина хочет себя украшать
16 сентября 2019, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
Семейный психолог Светлана Бояринова объяснила, как распознать мужчину, который изменяет. Она отметила, что все изменяют по-разному. Например, есть измены, которые происходят в других городах.
Психолог считает, что если появилась новая девушка, "мужчина ощущает ту самую влюбленность, он вновь чувствует себя таким женихом на выданье, принцем и хочет себя украшать".
"Подобное можно проследить на фоне отсутствия секса - близость физическая сходит на нет, но учащаются подарки жене и детям что-то делается. Происходит такой вот заметный перекос", - рассказала врач в эфире НСН.
Также как пишет портал "Дни24", отношения между людьми изменятся из-за технологий будущего. Футурологи рассказали, что влюбленные смогут разделять близость новыми способами.