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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

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Специалисты оценили рейтинг выплат ЖКХ по регионам России

16 сентября 2019, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Камчатка и Колыма возглавили Рейтинг по самым дорогим жилищно-коммунальным услугам. Жители этих регионов платят за ЖКХ почти 14 процентов от заработка, сообщает РИА Новости.

Статистику в беседе с Nation News прокомментировал ведущий эксперт по жилищному праву Виктор Федорук: "Такие результаты по Камчатке и Магадану объясняются расположением регионов. Самая дорогая коммунальная услуга — это отопление, и оно очень энергозатратное. К примеру, на той же Камчатке для того, чтобы получить тепло, нужно завезти топливо, которое потом будет превращаться в тепловую энергию, поэтому услуга становится дороже".

АГ

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